Пандемія COVID-19: ВООЗ фіксує новий антирекорд [ Редактировать ]
Майже 48 мільйонів людей у всьому світі інфіковані коронавірусом. Одужали близько 34 із половиною мільйонів. Помер мільйон 220 тисяч осіб.
У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень майже три з половиною мільйони.
Водночас в Угорщині, через епідситуацію, повернули надзвичайний стан і запровадили комендантську годину. В Чехії темпи поширення COVID-19 сповільнилися, однак зросла смертність.
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