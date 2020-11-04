Одужали близько 34 із половиною мільйонів

Майже 48 мільйонів людей у всьому світі інфіковані коронавірусом. Одужали близько 34 із половиною мільйонів. Помер мільйон 220 тисяч осіб.

У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень майже три з половиною мільйони.

Водночас в Угорщині, через епідситуацію, повернули надзвичайний стан і запровадили комендантську годину. В Чехії темпи поширення COVID-19 сповільнилися, однак зросла смертність.