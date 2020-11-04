Останні приготування перед локдауном. Сотні тисяч крамниць, ресторанів та салонів краси у Великій Британії готуються до закриття вже вдруге за рік. У країні оголосили суворий карантин до грудня.

Як реагують підприємці та чи допомагатиме бізнесу уряд - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Магазини одягу та електроніки, салони краси та спортзали, розважальні заклади та ресторани. Усі вони знову вимушені зачинити двері. Вже звично, працюватимуть лише продуктові магазини та супермаркети.

Девід Воланскі, співзасновник ресторану у Лондоні:

Для багатьох настання локдауну стане полегшенням, адже зараз діє карантин другого рівня. Це означає, що прибутки зменшилися, а уряд ніяк не допомагає. Тепер же, коли ми будемо вимушені зачинитися, ми отримаємо значну фінансову підтримку з бюджету. Тож зможемо видихнути, зібратися з силами та почати заново. Хоча, звісно, ніхто не хоче закриватися.

Уряд дійсно повертає той же масштаб допомоги, що діяв при першому локдауні. Тобто усі наймані працівники, які вимушено залишилися без роботи - отримуватимуть до 80% зарплати із бюджету. Крім того, заклади зможуть отримати гранти до 3000 фунтів, це понад сто тисяч гривень. І ці гроші не потрібно повертати.

Карім Улла, власник ресторану у Станстеді:

Перший локдаун застав нас зненацька. Ми не розуміли як розвиватимуться події. А цього разу ми дуже добре підготовлені. Тож розробили стратегію, як діяти у разі нового локдауну. Тепер ми повністю перейдемо на роботу на виніс.

Ресторани, паби та кафе можуть працювати на виніс. Так само магазинам одягу та електроніки дозволяється відкриватися для видачі замовлень. Хоча вже очевидно, що локдаун стане ще одним ударом для економіки країни. Яка ще не встигла оговтатися від першого карантину.

Майкл Г'юсон, головний аналітик трейдингової компанії:

Звісно, цей період буде непростим для бізнесу, саме тому уряд й продовжив додаткову допомогу. Але так виглядає, що країна залишатиметься на карантині майже до кінця року. Найімовірніше, що локдаун знімуть за тиждень до Різдва, щоб люди змогли відвідати родичів, адже їх і так жодні заборони не зупинять.

Також цього разу жодних обмежень щодо перебування на свіжому повітрі. І головна відмінність від першого локдауну, що садочки, школи та університети залишаться відкритими.