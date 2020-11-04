Разведения сил на Донбассе: в штабе ООС назвали четыре новых участка [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак рассказал, что Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Об этом он сказал в ходе брифиинга.
Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, было согласовано разведения сил в Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.
Фото: карта с участками разведение сил (facebook.com/pressjfo.news)
Ганущак также рассказал о ситуации на тех участках, где разведение уже состоялось.
Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.
Ранее Кравчук заявил о том, что Россия хочет остановить процесс достижения мира.
по теме
За среду, 28 октября, на Донбассе вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня
Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе не удалось договориться о начале выполнения нового этапа деэскалации на Донбассе
За первые 100 дней перемирия на Донбассе снизилось число обстрелов
В борьбе с Конституцией и независимыми судами власть перешла к откровенной травле и угрозам расправы
В понедельник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский записал для фракции "Слуга народа" аудиообращение