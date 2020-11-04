В среду, 4 ноября, исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак рассказал, что Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе. Об этом он сказал в ходе брифиинга.

Разведение планируется на участках в Донецкой и Луганской областях.

По его словам, было согласовано разведения сил в Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.

Фото: карта с участками разведение сил (facebook.com/pressjfo.news)

Ганущак также рассказал о ситуации на тех участках, где разведение уже состоялось.

Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.

Ранее Кравчук заявил о том, что Россия хочет остановить процесс достижения мира.