Россия и ЛДНР постоянно пытаются что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед по миру. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый президент Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"ЛДНР не определяет политики, за ними стоит Россия и Кремль - это очевидно для всех. Таким образом, пока там не будут приняты реальные решения о том, что войну надо остановить. Да, я согласен с тем, что нужно учесть особенности ситуации и тех районов, и то, что произошло на Донбассе, принять разумные, взвешивания решения, которые бы отвечали интересам всей Украины и тех регионов, которые Украина сейчас не контролирует. Надо сделать разумно, взвешенно, в интересах людей, но для этого нужно сделать один важный шаг - прекратить войну", - отмечает он.

По его словам, с момента объявления режима "тишины" в ОБСЕ зафиксировали около 2000 нарушений.

"Я вижу, что Россия и ЛДНР ищут, без преувеличения, чтобы за что-то зацепиться и на этом остановить процесс улучшения продвижения вперед к миру. Все делается для этого", - подытожил Кравчук.

Ранее Кравчук объяснил провал опроса Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе.