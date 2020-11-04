Ляшко сделал заявление о новых зонах карантина [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не планируют создавать новую зону карантина. Об этом он сказал "Радио НВ".
Тем не менее правила для административных единиц, которые попадут в "красную зону" карантина, изменятся.
Сейчас админединицы "красной зоны" могут просить Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводить только некоторые ограничения из утвержденного правительством перечня.
Теперь мы предлагаем следующее: когда мы пересекли показатель 320 случаев на 100 тысяч населения - это "красный" уровень. Но если в области показатель тестов из 100 протестированных составляет более 20 положительных, то в этой области применяется весь перечень ограничений. И к нему попадает уже и общественный транспорт.
Ранее сообщалось, что Польша упростила трудоустройство украинским медикам.
по теме
Власти ввели ряд ограничений в "красной зоне"
В Офисе президента заявили о том, что всеукраинского локдауна по образцу весны 2020 года не предусматривается
Во вторник, 3 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление
"Укрзалізниця" вже зупиняє поїзди в деякі міста, а в Києві заговорили про закриття метро. Тож в яких обмеженнях житимуть українці? І чи залишилися в країні "зелені" зони?
Мэр Ужгорода Богдан Андреев выступил против усиления карантина в городе