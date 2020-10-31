Польша упростила трудоустройство украинским медикам [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Польша в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 упрощает трудоустройство врачей-специалистов, которые получили профессиональную квалификацию за пределами Европейского Союза, в том числе украинских медиков. Такую поправку принял Сенат Польши, сообщает InPoland.net.pl.
Польские сенаторы приняли поправки в законы, связанные с противодействием распространению коронавируса.
В рамках так называемого "ковидного акта" медики, вовлеченные в борьбу с эпидемией, будут получать доплаты к заработной плате. Также они освобождаются от уголовной ответственности за ошибки.
На работу иностранных врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.
Для трудоустройства в Польше этого украинские врачи должны:
- знать польский язык;
- иметь трехлетний опыт работы;
- иметь диплом врача, заверенный консулом Польши;
- пройти в стране квалификационное обучение.
Предложенные изменения в закон о борьбе с COVID-19 еще должен подписать президент Республики Анджей Дуда.
Напомним, что Кабинет министров Украины увеличил доплаты военным и медикам, которые привлечены к борьбе с коронавирусом.
В Минздраве предупредили, что в стране катастрофически не хватает медиков, и допустили, что студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом.
Как писали "Подробности", в Минздраве Украины сообщили, сколько медиков скончались от COVID-19.
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