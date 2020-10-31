Украинских врачей будут нанимать на срок до 5 лет Источник: Министерство здравоохранения Украины

Польша в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 упрощает трудоустройство врачей-специалистов, которые получили профессиональную квалификацию за пределами Европейского Союза, в том числе украинских медиков. Такую поправку принял Сенат Польши, сообщает InPoland.net.pl.

Польские сенаторы приняли поправки в законы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

В рамках так называемого "ковидного акта" медики, вовлеченные в борьбу с эпидемией, будут получать доплаты к заработной плате. Также они освобождаются от уголовной ответственности за ошибки.

На работу иностранных врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.

Для трудоустройства в Польше этого украинские врачи должны:

знать польский язык;

иметь трехлетний опыт работы;

иметь диплом врача, заверенный консулом Польши;

пройти в стране квалификационное обучение.

Предложенные изменения в закон о борьбе с COVID-19 еще должен подписать президент Республики Анджей Дуда.

Напомним, что Кабинет министров Украины увеличил доплаты военным и медикам, которые привлечены к борьбе с коронавирусом.

В Минздраве предупредили, что в стране катастрофически не хватает медиков, и допустили, что студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом.

Как писали "Подробности", в Минздраве Украины сообщили, сколько медиков скончались от COVID-19.