Польша объявила национальный "коронавирусный" локдаун [ Редактировать ]
Правительство Польши ввело в стране общенациональный карантин. Об этом сообщает Widamosci.
В стране наблюдается серьезная динамика коронавируса, а также высокая смертность.
К сожалению, ситуация по-прежнему серьезная и динамичная. Сегодня произошло очередное увеличение числа инфицированных. Число умерших также велико, и наши действия должны быть очень решительными.
Отмечается, что по новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно. С 8:00 до 16:00 подростки смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. Также будет ограничено одновременное собрание людей до 5 человек.
Тем временем на территории Украины расширилась "красная зона" карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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