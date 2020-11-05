COVID-19 дістався до 48 млн жителів Землі [ Редактировать ]
Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 48 млн. За минулу добу померло понад 9 тисяч найбільше від початку епідемії. Інфікувалися більш як 570 тисяч. Половина нових хворих у Європі.
Там лідери із захворюваності Франція, Італія, Британія та Іспанія. Україна на 10 місці. Світова першість із заражень залишається у Сполучених Штатів. Там за добу інфікувалися понад 108 тисяч.
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В Італії оголосили комендантську годину - від 10 вечора до 5 ранку. Країну також поділять на "помаранчеву" та "червону" зони, де вводитимуть додаткові обмеження.
У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень майже три з половиною мільйони
У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових випадків COVID-19 за останній тиждень майже три з половиною мільйони
Напередодні, Іспанія стала першою європейською країною, де зафіксували 1 мільйон випадків COVID-19.
Іспанія стала першою у ЄС, де зафіксували мільйон заражень коронавірусом. Тепер країна посідає шосте місце в світі за числом інфікованих. Щоб стримати епідемію, усе більше регіонів запроваджують суворі обмеження. На карантині в Іспанії більше ніж сім з половиною мільйонів жителів