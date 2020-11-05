Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 48 млн. За минулу добу померло понад 9 тисяч найбільше від початку епідемії. Інфікувалися більш як 570 тисяч. Половина нових хворих у Європі.

Там лідери із захворюваності Франція, Італія, Британія та Іспанія. Україна на 10 місці. Світова першість із заражень залишається у Сполучених Штатів. Там за добу інфікувалися понад 108 тисяч.