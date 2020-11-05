"Эту лавину удалось остановить" - Кулеба о решении КСУ [ Редактировать ]
В четверг, 5 ноября, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна была на грани системных проблем из-за решения Конституционного суда Украины. По его словам, "эту лавину" удалось остановить. Об этом министр заявил на брифинге.
Международные партнеры видели серьезность президента и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы.
Мы были на грани системных проблем, порожденных одним решением КС. Эта лавину удалось остановить - она не сошла.
Министр выразил надежду, что депутаты проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.
Если парламент не примет эти решения - у нас будет очень фундаментальный кризис доверия с международными партнерами.
Ранее сообщалось, что в КСУ приняли заявление об отставке судей.
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