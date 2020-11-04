В КСУ приняли заявление об отставке судей [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, в Конституционном суде зарегистрировали заявление депутатов Верховной Рады, в котором они призвали подать в отставку 11 судей КСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Сегодня, 4 ноября 2020 года, председатель депутатской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что депутаты передали КСУ заявление об отставке судей.
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