Когда закрывать больничный пациенту с COVID-19 [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях пациенту, переболевшем COVID-19, могут закрыть больничный.
Причины закрыть больничный пациенту, который болел коронавирусом:
- Прошло 10 дней с момента первого симптома и последние три дня симптом отсутствуют.
- Прошло 10 дней с момента положительного ПЦР-теста и последние три дня симптом отсутствуют.
- Отрицательный результат ПЦР-теста.
По словам Виктора Ляшко, работодатель не имеет права требовать от сотрудника отрицательный тест на коронавирус после выхода из больничного, поскольку это противоречит законодательству.
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