Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях пациенту, переболевшем COVID-19, могут закрыть больничный.



Причины закрыть больничный пациенту, который болел коронавирусом:

Прошло 10 дней с момента первого симптома и последние три дня симптом отсутствуют.

Прошло 10 дней с момента положительного ПЦР-теста и последние три дня симптом отсутствуют.

Отрицательный результат ПЦР-теста.

По словам Виктора Ляшко, работодатель не имеет права требовать от сотрудника отрицательный тест на коронавирус после выхода из больничного, поскольку это противоречит законодательству.

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