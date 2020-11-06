Заворотнюк шокировала внезапным появлением и посеяла панику у фанатов [ Редактировать ]
Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже почти 2 года борется со сложнейшим онкозаболеванием, появилась на новом фото. Поклонники активно обсуждают снимок. Об этом пишут российские СМИ.
Отметим, что на данный момент информации о состоянии здоровья Анастасии нет.
"Оставляйте в комментариях Ваши пожелания для Анастасии. Поправляйся. Мы тебя ждем", - гласит подпись под новым снимком.
В кадре заметно располневшая актриса улыбается. Где было сделано фото и когда - информации нет.
Однако с поклонниками актрисы при виде этой фотографии случилась истерика. Кто-то написал, что "это фото Заворотнюк после химиотерапии", кто-то предположил, что снимок сделан давно. Однако почти все без исключения поклонники пишут слова поддержки в адрес "прекрасной няни" и желают ей скорейшего выздоровления.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино.
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