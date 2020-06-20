Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино - СМИ [ Редактировать ]
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино и на сцене. Ее тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии. Об этом сообщил достоверный источник, пишет портал popcake.tv.
До этого об улучшении в состоянии Анастасии Заворотнюк говорила ее соседка по поселку Крекшино певица Наташа Королева. По ее словам, дорогостоящее лечение и проведенные операции привели к положительному результату.
Ранее специалисты отмечали, что у Анастасии Заворотнюк действительно было обнаружено тяжелое заболевание. При этом ученые разговаривали с мужем Заворотнюк фигуристом Петром Чернышевым. Он отмечал, что его супруге лучше. Если же в ее состоянии снова наступит кризисный момент, то родные свяжутся с учеными, которые предложат свой метод лечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что дочь Заворотнюк заподозрили в анорексии.
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Как мы ранее сообщали, родные Анастасии Заворотнюк сделали заявление о лечении актрисы.
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