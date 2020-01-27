Муж Заворотнюк шокировал информацией о знакомстве с женой [ Редактировать ]
Муж Анастасии Заворотнюк ошарашил поклонников информацией о том, что он мог не встретить жену. Об этом сообщила Татьяна Навка в Facebook, которая рассказала о судьбе Петра Чернышева.
Петр в самом начале карьеры занимался хоккеем и планировал связать с этим жизнь. Но его родители решили иначе и отдали сына на фигурное катание. Заворотнюк могла и не встретить своего мужа, если бы его судьба сложилась иначе.
Петр и Анастасия познакомились в 2007 году, во время съемок шоу "Танцы со звездами". Заворотнюк тогда была ведущей передачи. Петр упорно добивался и ухаживал за Анастасией и уже через год они поженились.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.
Отметим, что болезнь Анастасии - не единственная проблема, в ее семью "пришла" новая беда.
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