Бразилия "утонула" после сильных дождей (видео) [ Редактировать ]
Фото: 112.ua
Проливные дожди в штате Пернамбуку затопили город Санхаро, спасатели эвакуировали около 300 человек. Об этом сообщает Meteoprog.
За одни сутки выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.
Отмечается, что в городе было объявлено чрезвычайное положение. Глубина паводка в некоторых местах достигала 1,5 метра.
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