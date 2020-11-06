Проливные дожди в штате Пернамбуку затопили город Санхаро, спасатели эвакуировали около 300 человек. Об этом сообщает Meteoprog.

За одни сутки выпало почти 289 мм осадков. Среднее годовое количество осадков в городе составляет около 644 мм.

Отмечается, что в городе было объявлено чрезвычайное положение. Глубина паводка в некоторых местах достигала 1,5 метра.

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