Всего в Украине избирают 370 мэров городов Источник: ЦИК

Второй тур выборов мэров 11 городов состоится 15 и 22 ноября. Об этом Центральная избирательная комиссия сообщила на своей странице в Facebook.

Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября.

Второй тур выборов мэра состоится в городах с населением более 75 тысяч, где лидирующий кандидат наберет менее 50% голосов.

ЦИК определила даты, когда состоится голосование в каждом из не определившихся с мэрами городов.

Напомним, что Геннадий Кернес победил на выборах мэра Харькова.

По состоянию на 12:00 4 ноября признаны избранными 492 председателей в 24 регионах: 109 - городских, 130 - поселковых, 253 - сельских в 24 регионах.

Всего же в Украине избирают 370 мэров городов, 428 поселковых председателей и 623 сельских председателей.

Также установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 406 местных советов в 24 регионах.

В частности, в 8 районных советов избраны 234 депутата, в 77 городских - 1953 депутата, в одной районной в городе - 38 депутатов, в 104 поселковых - 2281 депутат, в 216 сельских - 4731 депутат.

Напомним, что "Подробности" опубликовали результаты экзит-полов по областным центрам.

Как сообщалось ранее, что явка избирателей 25 октября составила 38,66%.