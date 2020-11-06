Депутати нарешті проголосували за бюджет у першому читанні. Та зробили це так, ніби просто не хотіли валити проєкт саме зараз. Критикували - нещадно. Голосували без особливого бажання. І казали, що робота над бюджетом тільки починається. Тому у другому читанні документ може суттєво змінитися. Та що в бюджеті є зараз?

Перше - шалений дефіцит. 6 відсотків ВВП - у гривнях це 270 мільярдів. Дуже багато! Взяти їх можна лише в західних кредиторів. Але - чи дадуть?

Ще шість відсотків піде на сектор оборони та безпеки. В принципі, логічно, поки держава у стані війни.

Третє - найбільший за всі роки незалежності дефіцит Пенсійного фонду. 203 мільярди гривень. І цей розрив між доходами та видатками фонду збільшується щороку.

Але й пенсії обіцяють підняти. Вже у березні має відбутися загальна індексація.

Мінімальну зарплату збільшать - з січня вона становитиме 6 тисяч гривень, з липня - шість з половиною.

Зростуть видатки на освіту - буде 174 мільярди. На медицину теж заклали 156 мільярдів. Проте, остання сума - одна з найбільш суперечливих. Бо на охорону здоров'я, за правилами, потрібно не менше 5 відсотків ВВП. Поки Мінфін погоджує менші видатки. Депутати - не погоджуються. І вимагають дати на медицину щедріше.

Також наступного року вже не буде "Ковідного фонду". Усі антикризові витрати підуть за окремими бюджетними програмами.

Збережеться і програма з будівництва доріг. Планують зробити 7 тисяч кілометрів за 150 мільярдів гривень.

Курс долара обіцяють на рівні 29,1 грн за 1 долар.

Що ж хочуть змінити депутати? Головне - дефіцит. Хтось наполягає на скороченні, а хтось, навпаки, - пропонує роздути його ще більше. Є варіанти збільшення дохідної частини кошторису. І пропозиції скорочення видатків, зокрема, на силові відомства та держапарат. Тож бюджетна битва тільки починається.