Гучна перемога: нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України [ Редактировать ]
Гучна перемога України. Нацгвардійця Віталія Марківа виправдали, і він повернувся додому. Зустрічали його без перебільшення всією країною.
Марківа звинувачували у вбивстві італійського журналіста та його перекладача у зоні АТО в Донецькій області ще у 2014 році. Хоча вся справа базувалася, фактично, на російському фейку. Доказів - не було. Але справу розкрутили... І коли Марків поїхав до матері в Італію, його затримали. І він на 3 роки опинився за гратами. Та ще й з тюремним вироком - на 24 роки.
Однак апеляційний суд Італії визнав українця невинним. Зараз, уже в Україні, Віталій хоче повернутися на службу. Готує також і позов до Європейського суду з прав людини.
по теме
Сьогодні до України повернувся Віталій Марків, якого зрештою виправдали в Італії. Нагадаю, понад рік тому суд італійського міста Павія засудив Марківа на 24 роки ув'язнення за звинуваченням у причетності до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі
Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение по освобождению украинского военного Виталия Маркива
Во вторник, 3 ноября, украинский государственный деятель, министр внутренних дел Арсен Аваков сделал заявление
Вражені жорстокістю, люди гуртом прийшли на засідання суду - що каже живодер на своє виправдання?
Напередодні той на джипі пронісся пішохідною частиною Майдану, зніс автобусну зупинку і протаранив кілька машин