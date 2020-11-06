Гучна перемога України. Нацгвардійця Віталія Марківа виправдали, і він повернувся додому. Зустрічали його без перебільшення всією країною.

Марківа звинувачували у вбивстві італійського журналіста та його перекладача у зоні АТО в Донецькій області ще у 2014 році. Хоча вся справа базувалася, фактично, на російському фейку. Доказів - не було. Але справу розкрутили... І коли Марків поїхав до матері в Італію, його затримали. І він на 3 роки опинився за гратами. Та ще й з тюремним вироком - на 24 роки.

Однак апеляційний суд Італії визнав українця невинним. Зараз, уже в Україні, Віталій хоче повернутися на службу. Готує також і позов до Європейського суду з прав людини.