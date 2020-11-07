У п'ятницю, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна розповіла, що влада не розуміє, що робити далі із ситуацією з коронавірусом в країні.

Із відповіді Міністра охорони здоров'я України бачимо, що їм не вистачає розуміння - як саме операційно реалізувати все, що написано в законі, в постанові. Пройшло скільки місяців, а ми й далі чуємо від Міністра охорони здоров'я України, що лікарні були вкрай ганебному стані, але за таку кількість місяців і з таким кошторисом - можна все відремонтувати та обладнати новим обладнанням

Южаніна наголосила, що із 65 мільярдів, які були виділені на медицину, на обладнання та ремонт було витрачено лише 270 мільйонів.

270 мільйонів, які були витрачені на безпосередньо на медицину - на ремонт та обладнання.

Депутат наголосила, що у влади стан повної безвиході, а також закликала депутатів повпливати на Міністра охорони здоров'я України й закликала міністра проводити перевірки лікарень та враховувати всі нюанси по кількості хворим.

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