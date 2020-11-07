Не за горами той час, коли у регіонах закінчаться ліжко-місця в лікарнях і першої, і другої хвилі. І тоді потрібно буде розгортати мобільні шпиталі. На місцях уже думають, які приміщення віддати для лікування хворих і як забезпечити там усі необхідні умови. І ось із цим виходить повна плутанина. Яка ситуація, приміром, в Одесі?

Доки Одещина б'є сумні рекорди за темпами захворюваності на коронавірус, у регіоні скандал. За вказівкою центральної влади - місцева хоче розгорнути мобільний ковід-шпиталь на базі спорткомплексу "Олімпієць". Проти виступили містяни і спортсмени, які тут тренуються.

Руслан Алманов, президент обласної федерації греко-римської боротьби:

Здесь гуляют рядом дети, парк "Победы", здесь жилые дома, здесь везде теннисные корты. Как здесь можно расположить госпиталь? Мы сделаем в центре города очаг заражения!

Та головне, кажуть, будівля не відповідає всім необхідним вимогам: у приміщенні холодно, сиро, запорошено.

Андрій Салтиков, інженер спортивного комплексу "Олімпієць":

Здание с 1980 года. Когда было построено - здесь не проводились никакие работы. Водопотребление, водоотведение - в плачевом состоянии, трубы уже изжили себя.

В Одеській облраді також здивовані рішенням чиновників. Депутати вважають: безумовно, розгортати додаткові площі для хворих треба, але робити це - на базі медичних закладів, які мають відповідну інфраструктуру.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Как можно посредине неотапливаемого помещения просто поставить койки? Ну, с таким же успехом можно их ставить в любой секции заброшенного завода или чего-то еще. И кто, самое главное, будет давать деньги на то, чтобы это хоть немножко напоминало больницу? Даже элементарные санитарные эпидемиологические нормы: как будут врачи мыть руки там, где нет отопления, там, где только холодная вода, там, где один санузел на такое количество людей? Это просто недальновидная политика властей, которая хочет имитировать хоть какую-то деятельность!

В опозиції вказують: у влади був і час, щоб підготуватися для таких викликів, і гроші з антикоронавірусного фонду!

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Абсолютно помещение "Олимпийца" не приспособлено для того, чтобы размещать там временный госпиталь, потому что там нет ни достаточного температурного режима, кислородные баллоны, кислородная разводка, подача кислорода - ничего этого там нет! Потому что надо было тогда, когда проголосовали за антикоронавирусный фонд в 70 миллиардов гривен - нужно было тогда уже заниматься, строить мобильные госпитали. У нас же, как обычно, 85 процентов - разбазарили, растранжирили, разворовали - и сегодня у нас "вдруг неожиданно зимой пошел снег"! Да все же знали, что осенью будет вторая волна!

В облдержадміністрації кажуть: остаточного рішення щодо "Олімпійця" ще не дійшли.

В'ячеслав Овечкін, перший заступник голови Одеської ОДА:

Мы знаем о недостатках "Олимпийца" - мы рассматриваем Морской вокзал в городе Одесса и санаторий Чкалова. Я думаю, что последние два объекта лучше подходят под мобильный госпиталь, чем "Олимпиец".

Тепер запитання: чи встигне влада підготувати ці об'єкти до кризи з нестачею ліжко-місць.