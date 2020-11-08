КНР запустили новую ракету с 6G спутником на борту. Об этом сообщает BBC.

Спутник успешно вышел на орбиту вместе с 12 другими аппаратами после запуска ракеты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Власти Поднебесной решили проэкспериментировать с внедрением 6G технологий. Спутник был разработан частными корпорациями совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий.

Отмечается, что технология предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения скорости передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

Ранее мы писали, что в Китае запустили сеть 5G. запуск состоялся в четверг, 31 октября. Мобильные операторы China Mobile, China Unicom и China Telecom одновременно объявили о своих тарифные планы с услугами 5G.