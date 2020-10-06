Первый смартфон c Android 11 поступит в продажу 13 октября Источник: GSMarena

13 октября состоится выход первого смартфона в мире с предустановленным Android 11, вышедшим в сентябре 2020 года. Вместо недавно анонсированных Google Pixel Pixel 4a 5G и Pixel 5, право первому показать новую версию операционной системы дано китайскому Vivo V20. Смартфоны от Google появятся в продаже позднее в ноябре.

Vivo ранее озвучили некоторые подробности относительно новинки, так что секреты о вунтреннем устройстве Vivo V20 уже известны. Смартфон получит процессор Snapdragon 765G. Его дополнит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, сообщает GSM Arena.

6,44-дюймовый аппарат будет питать батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки. К слову, дисплей в новинке получит разрешение FullHD+ и это будет MOLED экран – улучшенный OLED.

Фронтальная камера Vivo V20 будет иметь сенсор с разрешением 44 Мп, а на задней панели установят фотокамеры на 64 МП, 8 МП и 2 МП. На основную фронтальную камеру можно делать отличные селфи ночью и записывать 4K-видео.

Помимо прочего Vivo V20 получит поддержку двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном.

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