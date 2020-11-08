Винуватцеві ДТП у Харкові оголосили підозру. Долю горе-водія тепер вирішуватиме суд. Йому загрожує вісім років в'язниці. Вже відомо, що за кермом автівки був іноземець.

Нагадаю, напередодні автомобіль на великій швидкості збив чотирьох людей на острівці безпеки. Троє з них, зокрема і дев'ятирічний хлопчик, знаходяться у вкрай важкому стані в Харківській міській лікарні. Травми у всіх різні, але дуже складні: черепно-мозкові, переломи ніг та забої.