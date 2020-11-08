Новообраного американського президента буквально засипали привітаннями з перемогою. Чого чекають від майбутнього господаря Білого дому світові лідери - про це у нашому матеріалі.

"Американська надія" та "Байден перегортає сторінку Трампа". Із такими заголовками сьогодні вийшли французькі газети. Із перемогою лідера демократів у Франції пов'язують щонайменше виправлення помилок Трампа - зокрема повернення США до Паризької кліматичної угоди. Еммануель Макрон - одним з перших зі світових лідерів - привітав 46-го американського президента.

Американці обрали свого президента. Вітання Джо Байдену та Камілі Гаррис! Попереду багато роботи, щоб відповісти на сучасні виклики. Давайте працювати разом!

Про готовність співпрацювати з новою американською адміністрацією заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Я радію майбутній співпраці з президентом Байденом. Наша трансатлантична дружба, незамінна, якщо ми хочемо подолати великі виклики нашого часу.

Ймовірно, з тяжким серцем, привітав Байдена "британський Трамп" Борис Джонсон. Тепер йому доведеться налагоджувати стосунки з новим господарем Білого дому.

США - наш найважливійший союзник. І я з нетерпінням чекаю спільної тісної співпраці щодо наших загальних пріоритетів - від змін клімату до торгівлі та безпеки.

На перезапуск відносин зі США та плідну співпрацю чекають у Євросоюзі. У НАТО на зміцнення Альянсу.

Знаю Джо Байдена як потужного прибічника НАТО. Сильний Альянс - це добре і для Північної Америки, і для Європи. Лідерство США як ніколи є важливим у нашому непередбачуваному світі.

Ізраїль чекає від нового американського президента продовження стратегії Трампа щодо Близького сходу. Вітаючи Байдена, Нетаньягу ще раз згадав досягнення його попередника.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Я віддаю належне президентові Трампу за визнання Єрусалима та Голанських висот, за історичні мирні угоди, яких було досягнуто, і за його позицію стосовно Ірану.

А в Тегерані наразі очікують покращення відносин з Вашингтоном, та зокрема - послаблення санкційного режиму.

Хассан Рухані, президент Ірану:

Ми сподіваємося, що попередні 3 роки стануть хорошим уроком для нової американської адміністрації. - Слід дотримуватися законів та норм і повернутися до своїх зобов'язань. І що народ Ірану зрештою буде винагороджено - за його терпіння та опір.

Привітав 46-го американського президента офіційний Київ. Володимир Зеленський запевнив, дружба між країнами тепер стане міцнішою.

Україна оптимістично дивиться у майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна та США завжди співпрацювали у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії та боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою.

А от в Кремлі поки що утримуються від коментарів. Нагадаю, Джо Байден під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що змусить РФ відповісти за втручання в попередні американські вибори.