Вибори у США: світові лідери вітають Джо Байдена з перемогою [ Редактировать ]
Новообраного американського президента буквально засипали привітаннями з перемогою. Чого чекають від майбутнього господаря Білого дому світові лідери - про це у нашому матеріалі.
"Американська надія" та "Байден перегортає сторінку Трампа". Із такими заголовками сьогодні вийшли французькі газети. Із перемогою лідера демократів у Франції пов'язують щонайменше виправлення помилок Трампа - зокрема повернення США до Паризької кліматичної угоди. Еммануель Макрон - одним з перших зі світових лідерів - привітав 46-го американського президента.
Американці обрали свого президента. Вітання Джо Байдену та Камілі Гаррис! Попереду багато роботи, щоб відповісти на сучасні виклики. Давайте працювати разом!
Про готовність співпрацювати з новою американською адміністрацією заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Я радію майбутній співпраці з президентом Байденом. Наша трансатлантична дружба, незамінна, якщо ми хочемо подолати великі виклики нашого часу.
Ймовірно, з тяжким серцем, привітав Байдена "британський Трамп" Борис Джонсон. Тепер йому доведеться налагоджувати стосунки з новим господарем Білого дому.
США - наш найважливійший союзник. І я з нетерпінням чекаю спільної тісної співпраці щодо наших загальних пріоритетів - від змін клімату до торгівлі та безпеки.
На перезапуск відносин зі США та плідну співпрацю чекають у Євросоюзі. У НАТО на зміцнення Альянсу.
Знаю Джо Байдена як потужного прибічника НАТО. Сильний Альянс - це добре і для Північної Америки, і для Європи. Лідерство США як ніколи є важливим у нашому непередбачуваному світі.
Ізраїль чекає від нового американського президента продовження стратегії Трампа щодо Близького сходу. Вітаючи Байдена, Нетаньягу ще раз згадав досягнення його попередника.
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Я віддаю належне президентові Трампу за визнання Єрусалима та Голанських висот, за історичні мирні угоди, яких було досягнуто, і за його позицію стосовно Ірану.
А в Тегерані наразі очікують покращення відносин з Вашингтоном, та зокрема - послаблення санкційного режиму.
Хассан Рухані, президент Ірану:
Ми сподіваємося, що попередні 3 роки стануть хорошим уроком для нової американської адміністрації. - Слід дотримуватися законів та норм і повернутися до своїх зобов'язань. І що народ Ірану зрештою буде винагороджено - за його терпіння та опір.
Привітав 46-го американського президента офіційний Київ. Володимир Зеленський запевнив, дружба між країнами тепер стане міцнішою.
Україна оптимістично дивиться у майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна та США завжди співпрацювали у сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії та боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою.
А от в Кремлі поки що утримуються від коментарів. Нагадаю, Джо Байден під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що змусить РФ відповісти за втручання в попередні американські вибори.
по теме
На виборах у США лідирує Джо Байден. На його боці 264 виборника, у Дональда Трампа 214, але підрахунок ще не закінчили
За попередніми результатами, Байден має 238 голосів від Колегії виборників, натомість Трамп - 213. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів
За даними силовиків, в зоні небезпеки три міста - Лос-Анджелес, Нью-Йорк, ну, і власне Вашингтон. Тому в столиці про всяк випадок всі вікна у будівлях на 3-4 квартали звідси забили дерев'яними щитами, а поліція перекрила в'їзд автотранспорту
Сполучені Штати обирають президента. Атмосфера - наелектризована: Байден чи Трамп? Вони ідуть плече до плеча
Провідні медіа та інформагентства вже кажуть про демократа виключно як про "обраного президента США"- навіть пропри те, що формально частину голосів ще рахують