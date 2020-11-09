На Херсонщині маршрутка з пасажирами з'їхала у кювет [ Редактировать ]
Смертельна ДТП на Херсонщині. Між селами Садове та Антонівка перекинувся рейсовий маршрутний автобус. Загинули дві жінки і ще 10 пасажирів травмувалися.
За попередніми даними поліції, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з'їхав у кювет та перекинувся. На місці працюють слідчі обласної поліції. Встановлюють всі обставини аварії.
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