Смертельна ДТП на Херсонщині. Між селами Садове та Антонівка перекинувся рейсовий маршрутний автобус. Загинули дві жінки і ще 10 пасажирів травмувалися.

За попередніми даними поліції, водій перевищив швидкість, внаслідок чого автобус з'їхав у кювет та перекинувся. На місці працюють слідчі обласної поліції. Встановлюють всі обставини аварії.