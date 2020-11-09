Контрольно-пропускні пункти на Донбасі, які були зачинені через карантинні обмеження, від завтра поновлюють роботу. Запрацюють сім КПВВ, з них два нових, у Золотому та Щасті на Луганщині. А також Станиця Луганська.

На Донеччині запустять Гнутове, Новотроїцьке, Мар'їнку та Майорське. Працюватимуть пункти в'їзду-виїзду з восьмої до 18.00.

На КПВВ продовжують діяти карантинні норми - термовимірювання, маски та соціальна дистанція. Громадяни, які перетинають лінію розмежування, мають дати згоду на проведення заходів самоізоляції - з використанням додатку "Дія".

Чи дозволить пропуск громадян окупаційна влада ОРДЛО - поки невідомо.