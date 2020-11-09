Будущее рядом: Hyperloop прошел тестирование людьми (видео) [ Редактировать ]
В США провели экспериментальный пуск вакуумного поезда Hyperloop с пассажирами внутри. Об этом сообщает Reuters.
Испытание прошло на полигоне в Лас-Вегасе, а первыми пассажирами стали руководители компании-создателя Virgin Hyperloop Джош Шигель и Сара Лучиан.
Я имел истинное удовольствие увидеть историю, созданную на моих глазах.
Отмечается, что вакуумную капсулу разогнали до скорости в 160 километров в час перед замедлением для остановки. Протяженность тестовой трассы имеет 500 метров в длину и 3,3 м в ширину. Она расположена примерно в 30 минутах от Лас-Вегаса в пустыне.
Читайте также, Hyperloop выбрали место испытания суперпоездов. Центр будет служить местом тестирования, разработки и проверки технологий, лежащих в основе идеи Hyperloop.
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