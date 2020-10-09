Hyperloop выбрали место испытания суперпоездов [ Редактировать ]
Компания Virgin Hyperloop One выбрала местом для строительства и испытания своего вакуумного поезда в Западной Вирджинии. Об этом сообщает Reuters.
Центр будет служить местом тестирования, разработки и проверки технологий, лежащих в основе идеи Hyperloop. Общая стоимость строительства центра составит $500 млн.
Отмечается, что строительство планируется начать в 2022 году на месте бывшей угольной шахты в округах Такер и Грант, с сертификацией безопасности к 2025 году и коммерческой эксплуатацией к 2030 году. Также начнется создание капсул для пассажиров.
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