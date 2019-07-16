В сети показали, как могут выглядеть станции будущего сверхскоростного поезда Hyperloop. Соответствующее видео показала команда специалистов из Технологического университета Дельфта в Нидерландах, участвующая в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition 2019, пишет Engadget.

Голландцы воссоздали обстановку станции в виртуальной реальности, прибегнув к 3D-графике из INDG и AltSpace.

Читайте также Hyperloop в Украине: стали известны основные маршруты

Эта команда заняла первое место в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition в 2017 году, когда впервые участвовала в соревнованиях. Целью данного соревнования являлось создание наиболее быстрого шаттла, который сможет преодолеть тестовый участок в 1,25 километра.

Тогда голландские специалисты смогли разогнать шаттл до 94 километров в час.

Ранее Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.