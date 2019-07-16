Как будет выглядеть Hyperloop: виртуальный тур по станции (видео) [ Редактировать ]
В сети показали, как могут выглядеть станции будущего сверхскоростного поезда Hyperloop. Соответствующее видео показала команда специалистов из Технологического университета Дельфта в Нидерландах, участвующая в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition 2019, пишет Engadget.
Голландцы воссоздали обстановку станции в виртуальной реальности, прибегнув к 3D-графике из INDG и AltSpace.
Эта команда заняла первое место в конкурсе SpaceX Hyperloop Pod Competition в 2017 году, когда впервые участвовала в соревнованиях. Целью данного соревнования являлось создание наиболее быстрого шаттла, который сможет преодолеть тестовый участок в 1,25 километра.
Тогда голландские специалисты смогли разогнать шаттл до 94 километров в час.
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