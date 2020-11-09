Вся партия будет состоять из 300 миллионов анализов/ фото: РБК

В Украине появятся 300 миллионов тестов на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На 9 ноября заказали первые 100 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

Отмечается, что за минувшие сутки в Украине осуществили 41 114 тестов на коронавирус: 34 393 ПЦР-тестов и 6 721 методом ИФА.

Читайте также, ОАЭ передали Украине экспресс-тесты на коронавирус. Передача состоялась во время встречи главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с послом Эмиратов.