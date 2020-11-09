Украина приобретет тесты на коронавирусные антитела [ Редактировать ]
В Украине появятся 300 миллионов тестов на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На 9 ноября заказали первые 100 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.
Отмечается, что за минувшие сутки в Украине осуществили 41 114 тестов на коронавирус: 34 393 ПЦР-тестов и 6 721 методом ИФА.
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