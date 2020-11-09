Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус - Ляшко [ Редактировать ]
Украина перешла на второй этап реагирования на распространение коронавируса. В стране увеличивают количество коек для приема пациентов с COVID-19.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в наших учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных коронавирусной болезнью.
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