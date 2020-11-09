Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Передача состоялась во время встречи главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом Аль-Кааби, сообщает пресс-центр СБУ.

"ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, поэтому и в дальнейшем будет поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией",- заявил Ахмед Аль-Кааби.

После этого Баканов поблагодарил посла и отметил, что с их стороны такая помощь предоставляется не впервые.

Эти тесты будут переданы в регионы Украины для оперативного выявления COVID-19 у населения и надлежащего реагирования на изменения эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус.

Также мы писали о том, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.