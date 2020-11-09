Знамените Мачу-Пікчу - загублене місто інків, знову приймає туристів. Уперше за 8 місяців. Відкриття пам'ятки - символічне для Перу. Країна лише починає виходити із затяжного локдауну.

Хто може потрапити на Мачу-Пікчу і як там зустрічають відвідувачів - далі в сюжеті.

Двері стародавньої цитаделі інків відчинені уперше за майже 8 місяців.

Арно, турист з Франції:

Я приїхав у Перу ще в березні. І відразу оголосили карантин. Тож я застряг тут надовго, і лише зараз потрапив на Мачу-Пікчу. Вже й не сподівався побачити цю красу.

"Місто серед хмар" - а саме так називають Мачу-Пікчу, в листопаді як ніколи виправдовує назву. Нині в Перу вологий сезон. На висоті дві з половиною тисячі метрів усе оповив густий туман. Проте туристів це не спиняє.

Вікторія Моран, туристка з Чилі:

Я дуже щаслива, що потрапила сюди. Атмосферу не передати словами, до того ж людей майже немає.

Через карантин побачити давнє місто можуть не всі - лише шість сотень відвідувачів на день. Раніше було втричі більше.

Росіо Барріос, міністр міжнародної торгівлі і туризму Перу:

Ми готові зустрічати гостей і гарантуємо безпеку, дотримуємося усіх карантинних норм. Відкриття Мачу-Пікчу це символ стійкості перуанців.

Поки музейний комплекс не працював, потерпав увесь регіон. Надто, найбільше місто в околицях Мачу-Пікчу - Куско. Колись тут була столиця імперії Інків.

Едер Чавес, власник піцерії:

На карантині було тяжко. Усе наше місто живе за рахунок прибутків від туризму. Тепер десятки крамниць зачинені, люди втратили роботу.

Від початку листопада Перу приймає міжнародні рейси. Але лише короткі, тривалістю до восьми годин. Це перельоти з сусідніх країн і Північної Америки. Прямих рейсів зі Старого світу ще немає.

Росіо Барріос, міністр міжнародної торгівлі і туризму Перу:

Європа нині переживає другу хвилю епідемії. Але ми хочемо, аби європейці знали - ми будемо готові приймати їх, - щойно настане слушний момент.

Ті, хто може дістатися Перу, мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту. Ізоляція в такому разі не потрібна. Відродження туризму - пріоритет влади в країні. Адже це третя за прибутками галузь економіки. Захворюваність у Перу останнім часом пішла на спад. А от за смертністю від COVID-19 держава посідає третє місце у світі.