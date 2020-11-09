Данські норки поплатилися життям дарма - ВООЗ [ Редактировать ]
Данські норки поплатилися життям дарма. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала поспішним рішення знищити 17 мільйонів тварин.
Там певні: робити висновки про небезпеку мутації вірусу, знайденого у норок - зарано. А новий штам COVID-19 в людей ще потребує підтвердження. Нагадаю, у Данії у понад двохсот людей виявили мутований коронавірус, який вони теоретично могли підхопити від норок. Через це уряд наказав знищити цих тварин на всіх фермах країни.
Сумья Свамінатан, головний науковий співробітник ВООЗ:
Нам потрібно почекати та подивитися, які будуть наслідки. Але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини. У нас немає жодних доказів на цей момент.
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