Данські норки поплатилися життям дарма. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала поспішним рішення знищити 17 мільйонів тварин.

Там певні: робити висновки про небезпеку мутації вірусу, знайденого у норок - зарано. А новий штам COVID-19 в людей ще потребує підтвердження. Нагадаю, у Данії у понад двохсот людей виявили мутований коронавірус, який вони теоретично могли підхопити від норок. Через це уряд наказав знищити цих тварин на всіх фермах країни.

Сумья Свамінатан, головний науковий співробітник ВООЗ: