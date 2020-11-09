Наймасштабніші політичні репресії в Європі за останні 40 років. Так кажуть про дії білоруських силовиків правозахисники. Напередодні на мітингу в Мінську затримали понад тисячу людей.

Серед них і відомі артисти, і спортсмени, і переможниця конкурсу "Міс Білорусь". Загальна кількість арештованих від початку протестів уже перевищила 17 тисяч. Та попри це, масові акції тривають.

Центром Мінська йдуть пенсіонери і медики. Їх понад дві тисячі. На площі Якуба Коласа вже традиційні співи.

Силовики мітингарів не чіпають, але працівники ДАІ зупиняють водіїв, які сигналять на підтримку демонстрації. Учасники маршу у відповідь скандують "Ганьба!"

А ось легендарна активістка-пенсіонерка Ніна Брагінська. Вона зайшла до міністерства внутрішніх справ. Як розповіла потім, принесла силовикам скаргу на спецпризначенців, які на мітингу вкотре забрали в неї червоно-білий прапор. Студенти різних університетів продовжують акції непокори попри те, що деяких за це відраховують. На їхню підтримку викладачі Білоруського державного університету записали відеозвернення.

Университет - это территория свободы, академической свободы, свободы слова, свободы мысли. Это очень страшно, когда под окнами аудиторий, где проходят занятия, стоят автозаки. Мы гордимся теми студентами, кто не побоялся открыто высказать свою гражданскую позицию.

У неділю в Мінську на марш народовладдя вийшли сотні людей. Журналісти відзначають, що вже другий тиждень на акціях - менше людей, ніж зазвичай. Силовики жорстко розганяли мітингарів - оточували по одному й лупцювали. Загалом затримали понад тисячу осіб, зокрема жінок, літніх людей і чоловіків, які зазнали травм.

Со сломонной рукой человека несу! Боже, ну что это!

Дії силовиків засудили представники німецького уряду. Лідерка опозиції Світлана Тихановська назвала демонстрантів героями.

Світлана Тихановська, лідер опозиції:

Тысяча задержанных, сотни избитых. Это так вы представляете власть? Так доказываете белорусам и всему миру свою легитимность? Балорусы выходят на протест против насилия. А те, кто ломает им ноги, чобы проще было задержать, недостойны зваться белорусами.

У регіонах цими вихідними акцій не було взагалі. Прокуратура направила в суди вже понад 100 кримінальних справ проти учасників демонстрацій. Сьогодні судили медиків, вони отримали до 15 діб арешту. Тривають і страйки на великих державних підприємствах, попри те, що за це впродовж трьох місяців звільнили понад 100 людей. На БелАЗі сьогодні до страйку долучилися ще двоє працівників.