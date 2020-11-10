Вірменія та Азербайджан узгодили припинення бойових дій у Карабаху [ Редактировать ]
Вірменія, Росія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій у Карабаху. Від сьогодні там оголошено режим тиші. Азербайджанська та вірменська армії зупиняються на займаних ними позиціях. Уздовж усієї лінії зіткнення розгортається "миротворчий" контингент РФ.
Близько 2 тисяч російських солдатів уже спорядили до Нагірного Карабаху, а разом з ними 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки. Такі домовленості викликали протести у столиці Вірменії. Сотні людей почали збиратися у центрі Єревана. Згодом - увірвалися у будівлю уряду країни. Під час акції, мітингарі побили спікера парламенту - Арата Мірзо Яна. Тепер він у лікарні.
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