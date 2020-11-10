Как определить рак кожи: названы главные симптомы [ Редактировать ]
Главным симптомом рака кожи является появление новых родинок, либо внешнее изменение уже имеющихся. Об этом заявили британские онкологи из организации Melanoma UK, пишет golos.ua.
Медики также обозначили пять критериев "плохих" изменений родинки:
меняется форма,
возникает асимметрия,
края становятся неровными,
меняется цвет - к коричневому или черному добавляется еще белый или синий,
родинка увеличивается до 6 миллиметров в диаметре и больше, и продолжает видоизменяться.
Если вы заметили на своем теле подобные перемены, специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу.
Существует также специальная аббревиатура для распознания опасной родинки - "правило ABCD". Где А - асимметрия пигментного пятна, В - неровность границ, С - неравномерность окраски, D - диаметр более 6 мм.
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