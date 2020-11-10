Главным симптомом рака кожи является появление новых родинок, либо внешнее изменение уже имеющихся. Об этом заявили британские онкологи из организации Melanoma UK, пишет golos.ua.

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Медики также обозначили пять критериев "плохих" изменений родинки:

меняется форма,

возникает асимметрия,

края становятся неровными,

меняется цвет - к коричневому или черному добавляется еще белый или синий,

родинка увеличивается до 6 миллиметров в диаметре и больше, и продолжает видоизменяться.

Если вы заметили на своем теле подобные перемены, специалисты рекомендуют немедленно обращаться к врачу.

Существует также специальная аббревиатура для распознания опасной родинки - "правило ABCD". Где А - асимметрия пигментного пятна, В - неровность границ, С - неравномерность окраски, D - диаметр более 6 мм.

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