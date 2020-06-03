Служба инспекции здоровья животных и растений министерства сельского хозяйства США (USDA) сообщила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом собаки. Соотвествующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Инфекцию COVID-19 выявили у немецкой овчарки в штате Нью-Йорк. Собаку отправили на обследование в частную ветклинику после симптомов респираторного заболевания. Положительный тест на коронавирус перепроверили в лаборатории национальной ветеринарной службы. В итоге инфекция подтвердилась.

Коронавирус ранее диагностировали у одного из хозяев овчарки. Кроме нее, в доме находилась еще одна собака. Несмотря на то, что у другого животного не было симптомов коронавируса, тест на антитела оказался положительным.

В настоящее время заболевшая вирусом овчарка находится под наблюдением ветеринаров. Они ожидают ее полное выздоровление.

Ранее коронавирусная инфекция была найдена у тигра, кошек и норок.

Как сообщали "Подробности", первая в Европе страна официально победила коронавирус.