Коронавирус впервые подтвердили у собаки [ Редактировать ]
Служба инспекции здоровья животных и растений министерства сельского хозяйства США (USDA) сообщила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом собаки. Соотвествующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Инфекцию COVID-19 выявили у немецкой овчарки в штате Нью-Йорк. Собаку отправили на обследование в частную ветклинику после симптомов респираторного заболевания. Положительный тест на коронавирус перепроверили в лаборатории национальной ветеринарной службы. В итоге инфекция подтвердилась.
Коронавирус ранее диагностировали у одного из хозяев овчарки. Кроме нее, в доме находилась еще одна собака. Несмотря на то, что у другого животного не было симптомов коронавируса, тест на антитела оказался положительным.
В настоящее время заболевшая вирусом овчарка находится под наблюдением ветеринаров. Они ожидают ее полное выздоровление.
Ранее коронавирусная инфекция была найдена у тигра, кошек и норок.
Как сообщали "Подробности", первая в Европе страна официально победила коронавирус.
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