На севере страны из-за мутировавшего в норках коронавируса до 3 декабря закроют школы и остановят общественный транспорт Источник: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen

В семи муниципалитетах на севере Дании будет введена жесткая изоляция из-за мутировавшего коронавируса. Об этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает Reuters.

Школы, бары и рестораны в муниципалитетах будут закрыты с субботы, 7 ноября. Спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут отменены, общественный транспорт прекратит работу. Людям рекомендуется не посещать северный регион и не посещать его. Все эти ограничения будут действовать до 3 декабря.

У норок в Дании обнаружили мутировавшую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител. Мутация также представляет проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.

В настоящее время выявлено 12 человек с атипичным вирусом. Все они живут в Северной Ютландии, где находится большинство звероферм.

Дания является крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране работают 1 139 норковых ферм, на которых в настоящее время выращивают около 15-17 млн зверьков. На более чем 200 фермах зарегистрированы случаи коронавируса, на 67 из них все звери уже уничтожены.

Власти Дании заявили, что уничтожат всех норок в стране. Директор Государственного института сывороток Дании Каре Молбак заявил, что если этого не сделать, при наихудшем сценарии возможна новая пандемия, которая распространится из Дании.

В Дании с начала пандемии выявлено более 52,2 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 733 человека.

Напомним, ранее в мире уже фиксировали единичные случаи заболевания животных коронавирусом. Как писали "Подробности", инфекцию диагностировали у тигра, кошек и собак.