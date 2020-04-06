У зоопарку Нью-Йорка тигриця захворіла на COVID -19 [ Редактировать ]
У зоопарку Нью-Йорка перший випадок COVID -19. Інфекцію підхопила тигриця. Симптоми COVID-19 у тварини помітили тиждень тому - у неї був сухий кашель. Втім, діагноз у національній лабораторії ветеринарної служби США підтвердили тільки сьогодні.
Вважають, що заразив тварину працівник звіринця. Симптоми коронавірусу виявили ще у трьох левів і трьох тигрів.
по теме
В зоопарке Нью-Йорка началась эпидемия коронавируса
У тигрицы обнаружили инфекцию
Лондонський зоопарк вперше залишився без відвідувачів з часів Другої світової війни
Щоб місцеві мешканці зовсім не одичали - з ними щодня працюють доглядальники. Про тваринок піклуються і по той бік воріт
В Україні зафіксовано 897 випадків Covid-19
4 нових випадки, зокрема, виявлено на Хмельниччині. Тож згальна кількість інфікованих там 10 людей
Пандемія коронавірусу: США встановили рекорд кількості смертей за добу
Майже 77 тисяч нових випадків, така світова статистика інфікування коронавірусом за минулу добу
США накриває епідемією коронавірусу
За позитивним сценарієм, лише у США від коронавірусу помруть до 240 тисяч людей. Про це заявили у Білому домі. Нині Сполучені Штати перші за кількістю інфікованих майже 189 тисяч