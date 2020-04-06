У зоопарку Нью-Йорка перший випадок COVID -19. Інфекцію підхопила тигриця. Симптоми COVID-19 у тварини помітили тиждень тому - у неї був сухий кашель. Втім, діагноз у національній лабораторії ветеринарної служби США підтвердили тільки сьогодні.

Вважають, що заразив тварину працівник звіринця. Симптоми коронавірусу виявили ще у трьох левів і трьох тигрів.