Коронавирус "пересек" 70% заполнение украинских больниц [ Редактировать ]
В четырех регионах Украины койки для больных с коронавирусной инфекцией заполнены на 70%. Об этом сообщает Минздрав.
Самыми загруженными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% кроватей.
Отмечается, что в Херсонской области, Тернопольской области, Николаевской области и Кировоградской области пациенты заполнили койки менее чем на 50%. Всего на территории Украины введено уже 45 038 больничных кроватей.
Читайте также, в Украине проведут тестирование на коронавирус по модели Словакии. Минздрав заказал 2 миллиона анализов.
по теме
Наихудшие данные предоставляют в Одесской области
Наихудшая ситуация наблюдается в 5 регионах
Наивысший порог заболеваемости на 100 тысяч человек наблюдается в Черниговской области
О негативной статистике сообщил Минздрав
Всего на территории страны зафиксировали более 460 тысяч заражений