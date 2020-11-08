В четырех регионах Украины койки для больных с коронавирусной инфекцией заполнены на 70%. Об этом сообщает Минздрав.

Самыми загруженными являются больницы Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% кроватей.

Отмечается, что в Херсонской области, Тернопольской области, Николаевской области и Кировоградской области пациенты заполнили койки менее чем на 50%. Всего на территории Украины введено уже 45 038 больничных кроватей.

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