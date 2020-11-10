Навіть виборча кампанія 2020 не допомогла жителям 40-тисячного міста Світловодськ на Кіровоградщині. Відомим на всю країну місто стало минулого року, коли замерзало через численні прориви у зношених тепломагістралях. І от цьогоріч Світловодськ знову в новинах. Опалювальний сезон почали ще минулого тижня, але третина міста досі з холодними батареями.

Порожні класи, та коридори - після двотижневого карантину друга світловодська школа продовжує дистанційне навчання. Хоча інші навчальні заклади міста уроки відновили. Там - тепло, - жаліється директор.

Скільки тут? - Тут ще й 15, тут по божеські. - А по школі? - 14, в углових 13 градусів.

Школа опинилась в "холодній ізоляції" через порив мережі. Його тепловики обіцяють полагодити, а доти діти навчатимуться вдома. Адже холоду тут не витримують навіть дорослі. Прибиральниця Юлія Саргач без обігрівача - нікуди.

Юлія Саргач, прибиральниця світловодської школи №2:

Він хороший, він гарно гріє, аби він тільки нижче опускався, щоб і ноги грів - було б добре.

Опалювальний сезон у Світловодську розпочався ще минулого тижня. Котельні, приватний теплопостачальник "Світловодськпобут" запустив вчасно, - звітують у мерії. Але через численні пориви мережі тепло доходить не до всіх.

5-та школа, там бульвар, оцей мікрорайон не підключено. 9- і 5-поверхові будинки, близько 30 будинків не підключено.

Містяни завалюють міськвиконком скаргами через холодні батареї. У мерії ж відповідь одна - мережа на балансі приватного підприємства, тож всі питання до нього. До того ж, теплопостачальник ще у вересні відзвітував про якісну підготовку до опалювального сезону.

Володимир Шаповал, заступник міського голови з питань ЖКГ Світловодська:

Тепломережа не може підняти тиск у зв'язку з тим, що є відповідні пориви.Пориви є, тиск падає і будинки, які навіть працювали - вони зупиняються. Проблема в зношеності теплових мереж. Для того, щоб надавати якісно тепло - повинні бути якісні теплові мережі.

Як і минулого опалювального сезону, Світловодськ буквально обплетений траншеями - приватники лагодять пориви. Тому навіть у тих будинках, куди подали тепло, - холодно, - скаржаться містяни. Люди гріються, як можуть.

Ольга, жителька Світловодська:

Включає весь будинок, я так розумію і через це у нас тоді вибиває світло і сидимо без світла. Потім включають світло - і знову всі продовжують грітися, і знову вибиває світло.

На теплопостачальному підприємстві виправдовуються: щоб нормалізувати роботу їм потрібен 21 день - це технологічна норма. А вину за не відремонтовану мережу перекладають на місто.

Сергій Московський, генеральний директор СП ТОВ "Світловодськпобут":

У містах Кропивницький, Олександрія, рядом Кременчук - вони комунальні. Їм з бюджету міста дотують десятками мільйонів. Мені, місто, підприємству нашому затвердило на протязі 5 років збитковий тариф. Звідки я буду брати кошти для ремонту траси!?

Поточний ремонт мережі, на підприємстві, все ж таки пообіцяли провести. А от щодо капітального - кажуть, не чекайте. Таких грошей на підприємстві немає. Навіть зарплати працівникам не платять від серпня.