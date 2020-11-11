Ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водія не було

Поліція встановлює обставини аварії в Одесі. Там напередодні ввечері в зупинку громадського транспорту - влетів легковик.

Постраждали четверо людей дві жінки та двоє підлітків - вони у лікарні. Аварія сталася на проспекті Небесної Сотні. За попередніми даними, винуватець ДТП не впорався з керуванням, намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою. Як показала експертиза, ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водія не було.

Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області: