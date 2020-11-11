В Одесі авто протаранило зупинку з пасажирами [ Редактировать ]
Поліція встановлює обставини аварії в Одесі. Там напередодні ввечері в зупинку громадського транспорту - влетів легковик.
Постраждали четверо людей дві жінки та двоє підлітків - вони у лікарні. Аварія сталася на проспекті Небесної Сотні. За попередніми даними, винуватець ДТП не впорався з керуванням, намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою. Як показала експертиза, ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння у водія не було.
Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області:
З його слів, він побачив перешкоду. На даний час ми отримали відео того, що це є автомобіль Бмв. З метою уникнення зіткнення зі сказаним автомобілем, він прийняв вправо. В результаті чого, зачепив бордюр та влетів в остановку, на якій знаходились люди.
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