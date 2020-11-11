Зимой организм особенно уязвим перед вирусами из-за нехватки полезных укрепляющих его веществ, но восполнить их хорошо помогает авокадо, передает newsyou.info.

Фрукт содержит витамин D, омега жиры, витамин E - данные вещества являются одними из лучших в укреплении здоровья и поддержании активных функций иммунной системы. Многие фрукты рекомендуется есть вместе с жиром, поскольку так лучше усваиваются их витамины. Авокадо уже содержит жирные компоненты в своем составе, благодаря чему его полезные соединения хорошо воспринимаются организмом.

Зимой организму часто не хватает полезных веществ, которые помогают ему противостоять бушующим вирусам и инфекциям. Авокадо идеально подходит для их восполнения.

Совет специалистов: употреблять фрукт в первой половине дня - например, используя в бутербродах вместо сливочного масла. Но людям с проблемами печени предварительно нужно посоветоваться с врачом - авокадо содержит большое количество жиров, так что, возможно, употреблять его им придется с особыми условиями.

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