В Евросоюзе приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе. Также там заявили о готовности поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования в регионе.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних действий.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для достижения всестороннего урегулирования конфликта необходимы переговоры между сторонами.

"Я приветствую прекращение вражды в Нагорном Карабахе и вокруг него. Достигнутое с помощью России прекращение огня, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие потери жизни и станет, как можно надеяться, первым шагом к широкому урегулированию", - отметил Боррель.

Ранее в Карабахе рассказали, почему согласились прекратить огонь.