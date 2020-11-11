ЕС отреагировал на прекращение огня в Карабахе [ Редактировать ]
В Евросоюзе приветствовали прекращение огня в Нагорном Карабахе. Также там заявили о готовности поддержать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ для урегулирования в регионе.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на сайте Европейской службы внешних действий.
Высокий представитель ЕС подчеркнул, что для достижения всестороннего урегулирования конфликта необходимы переговоры между сторонами.
"Я приветствую прекращение вражды в Нагорном Карабахе и вокруг него. Достигнутое с помощью России прекращение огня, которое было согласовано в понедельник между Арменией и Азербайджаном, поможет предотвратить дальнейшие потери жизни и станет, как можно надеяться, первым шагом к широкому урегулированию", - отметил Боррель.
Ранее в Карабахе рассказали, почему согласились прекратить огонь.
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