Село у Карпатах боронять від вогню пожежники-добровольці [ Редактировать ]
Наступний сюжет історія про героїв, які ризикують життям заради громади. Йдеться про високогірне село у Карпатах. Через те, що пожежникам їхати до нього більше як пів години селяни вирішили організувати в себе команду пожежників-добровольців. Як у них це вийшло - розповість Жанна Дутчак
Петро Мартищук з гірського села Прокурава, за професією столяр. Виготовляє меблі. А віднедавна він - ще й пожежник. Як зачує сирену все кидає, і біжить у місцеву частину.
Петро Мартищук, житель Прокурави:
Отак, навпростець, городами, пару секунд, і я уже на місці. Ну і поїхав з хлопцями. Такий якийсь не знаю, поклик душі напевно.
В цій пожежній частині п'ятнадцятеро добровольців. Перекваліфікуватися в рятувальників, пояснюють горяни, їх змусила безвихідь. Їхнє село Прокурава високогірне. Тож поки районні рятувальники здолають двадцять кілометрів, а це щонайменше 40 хвилин, вогонь встигне наробити лиха.
Василь Ковалюк, начальник Косівського відділу УДСНС в Івано-Франківській області:
Шлях - гірська місцевість, інколи бездоріжжя, і звичайно це протипожежне навантаження саме - це житлові будинки, які у гірській місцевості є дерев'яними. А відповідно, вогонь дерев'яні будинки не щадить.
Тому горяни й вирішили самі взятися за порятунок, для цього створити добровольчу пожежну команду. Офіційні районні рятувальники таку ініціативу підтримали. І надали найголовніше - пожежний автомобіль підвищеної прохідності. Решту гуцули купували самі.
Богдан Матійчук, командир добровільного спецпідрозділу ДСНС в Івано-Франківській області:
Люди збирали кошти з села, люди з села, по 200 гривень давали, хто скільки міг. І за ці кошти побудували цей бокс.
Спорядження для пожежників-волонтерів теж придбали самотужки коштом громади. Не вистачило лише на захисні кисневі маски. Придбати їх планують уже наступного року.
Спочатку штани заскакую, потім курточка.
Пожежників-добровольців гуцули обирали на загальних зборах села. Вони пройшли спеціальне навчання та підготовку.
Іван Лесюк, заступник голови Космацької ОТГ:
Вони по сьогоднішній час працюють безкоштовно, виїжджають по всій громаді, а також за межі громади: от село Шепіш, село Шешори, які є за межами громади.
Добровільна команда вже встигла приборкати з десяток пожеж. Наталії вони врятували оселю.
Наталія Петрів, жителька Прокурави:
Пожежники прибули дуже швидко до двох хвилин, може до трьох. Тільки за допомогою рятувальників.
На Прикарпатті сьогодні таких добровільних пожежних команд не так багато. Окрім цієї ще дві в гірських селах.
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