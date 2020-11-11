На Прикарпатті сьогодні таких добровільних пожежних команд не так багато

Наступний сюжет історія про героїв, які ризикують життям заради громади. Йдеться про високогірне село у Карпатах. Через те, що пожежникам їхати до нього більше як пів години селяни вирішили організувати в себе команду пожежників-добровольців. Як у них це вийшло - розповість Жанна Дутчак

Петро Мартищук з гірського села Прокурава, за професією столяр. Виготовляє меблі. А віднедавна він - ще й пожежник. Як зачує сирену все кидає, і біжить у місцеву частину.

Петро Мартищук, житель Прокурави:

Отак, навпростець, городами, пару секунд, і я уже на місці. Ну і поїхав з хлопцями. Такий якийсь не знаю, поклик душі напевно.

В цій пожежній частині п'ятнадцятеро добровольців. Перекваліфікуватися в рятувальників, пояснюють горяни, їх змусила безвихідь. Їхнє село Прокурава високогірне. Тож поки районні рятувальники здолають двадцять кілометрів, а це щонайменше 40 хвилин, вогонь встигне наробити лиха.

Василь Ковалюк, начальник Косівського відділу УДСНС в Івано-Франківській області:

Шлях - гірська місцевість, інколи бездоріжжя, і звичайно це протипожежне навантаження саме - це житлові будинки, які у гірській місцевості є дерев'яними. А відповідно, вогонь дерев'яні будинки не щадить.

Тому горяни й вирішили самі взятися за порятунок, для цього створити добровольчу пожежну команду. Офіційні районні рятувальники таку ініціативу підтримали. І надали найголовніше - пожежний автомобіль підвищеної прохідності. Решту гуцули купували самі.

Богдан Матійчук, командир добровільного спецпідрозділу ДСНС в Івано-Франківській області:

Люди збирали кошти з села, люди з села, по 200 гривень давали, хто скільки міг. І за ці кошти побудували цей бокс.

Спорядження для пожежників-волонтерів теж придбали самотужки коштом громади. Не вистачило лише на захисні кисневі маски. Придбати їх планують уже наступного року.

Спочатку штани заскакую, потім курточка.

Пожежників-добровольців гуцули обирали на загальних зборах села. Вони пройшли спеціальне навчання та підготовку.

Іван Лесюк, заступник голови Космацької ОТГ:

Вони по сьогоднішній час працюють безкоштовно, виїжджають по всій громаді, а також за межі громади: от село Шепіш, село Шешори, які є за межами громади.

Добровільна команда вже встигла приборкати з десяток пожеж. Наталії вони врятували оселю.

Наталія Петрів, жителька Прокурави:

Пожежники прибули дуже швидко до двох хвилин, може до трьох. Тільки за допомогою рятувальників.

На Прикарпатті сьогодні таких добровільних пожежних команд не так багато. Окрім цієї ще дві в гірських селах.