Сколько получают судьи: в Конституционном суде Украины назвали сумму [ Редактировать ]
Источник: Конституционный Суд Украины
На финансирование Конституционного суда Украины, в состав которого входят 15 судей, в госбюджете на 2020 год выделено 314,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
В ведомстве уточняют, что эту сумму нельзя просто "разделить" на 15 судей.
Расходы Конституционного суда – это не только вознаграждение судей, но и траты на организационное, аналитическое, юридическое, информационное и материально-техническое обеспечение, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине.
За 10 месяцев текущего года на зарплату одного судьи Конституционного суда потрачено около 2,5 млн грн. Таким образом средняя месячная зарплата судьи КСУ составляет 254 тыс. грн.
Для сравнения, с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен (до этого было 4723 грн).
Напомним, 27 октября КСУ по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.
29 октября в Офисе президента состоялось экстренное заседание СНБО. На нем президент Зеленский заявил, что система электронного декларирования будет работать и внес в Верховную Раду неотложный законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.
В ответ глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что решение Зеленского имеет признаки конституционного переворота. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы КСУ по статье государственная измена.
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