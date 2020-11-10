Вечером в понедельник, 9 ноября, около 20:30 на проспекте Правды, возле ТЦ Retroville в Подольском районе Киева, произошла авария с участием мотоциклиста, который сбил людей на пешеходном переходе.

Как сообщает "Киев Оперативный", водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, игнорируя запрещающий красный свет светофора врезался в толпу людей, которые в это время пересекали дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора для пешеходов.

В результате столкновения травмы получили пять человек: три пешехода, водитель и его пассажирка. Все участники ДТП пострадали очень серьезно. Виновник аварии и его пассажир также получили серьезные увечья, поскольку были без защитного снаряжения.

Как сообщает "Канал 24", есть неподтвержденная информация о том, что владелец транспортного средства был нетрезв.

По факту аварии с пострадавшими полицейские заведут уголовное дело. Если в результате следствия выяснится, что водитель мотоцикла действительно был под действием алкоголя, то ему светит как минимум лишение водительских прав. Серьезность наказания виновнику определит суд, учитывая выводы медиков о состоянии пострадавших.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве водитель насмерть задавил полицейскую. Также на выходных на левом берегу Киева случилось жуткое ДТП.