В Киеве мотоциклист пролетел на красный и сбил людей на переходе (видео) [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
Вечером в понедельник, 9 ноября, около 20:30 на проспекте Правды, возле ТЦ Retroville в Подольском районе Киева, произошла авария с участием мотоциклиста, который сбил людей на пешеходном переходе.
Как сообщает "Киев Оперативный", водитель, управляя мотоциклом Harley-Davidson, игнорируя запрещающий красный свет светофора врезался в толпу людей, которые в это время пересекали дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора для пешеходов.
В результате столкновения травмы получили пять человек: три пешехода, водитель и его пассажирка. Все участники ДТП пострадали очень серьезно. Виновник аварии и его пассажир также получили серьезные увечья, поскольку были без защитного снаряжения.
Как сообщает "Канал 24", есть неподтвержденная информация о том, что владелец транспортного средства был нетрезв.
По факту аварии с пострадавшими полицейские заведут уголовное дело. Если в результате следствия выяснится, что водитель мотоцикла действительно был под действием алкоголя, то ему светит как минимум лишение водительских прав. Серьезность наказания виновнику определит суд, учитывая выводы медиков о состоянии пострадавших.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве водитель насмерть задавил полицейскую. Также на выходных на левом берегу Киева случилось жуткое ДТП.
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