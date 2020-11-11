ТОВ "Українська соціологічна група" з 5 по 8 листопада 2020 року провела вибіркове опитування населення Одеси. Всього було опитано 400 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність – багатоступінчаста, випадкова, на останньому етапі - квотна. Вибірка репрезентує доросле населення Одеси за основними демографічними ознаками. Статистична похибка не перевищує 5,0%. Метод проведення опитування - індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента (на дому).

Дослідження проведене на замовлення ТОВ "Інформаційне агентство "Українські Новини"".

Результати опитування

Отримані дані свідчать, що переможця на виборах Одеського міського голови у другому турі визначать голоси громадян, які на даний час ще не зробили свій остаточний вибір. Серед респондентів, які "обов’язково" братимуть участь у голосуванні, мають намір підтримати…

Геннадія Труханова – 42,4%;

Миколу Скорика – 35,2%.

Водночас, значна частка опитаних (18,1%) не визначилась з вибором. Чимало (4,3%) респондентів вказали, що проголосують "проти всіх".

Якби найближчої неділі відбувався другий тур виборів Одеського міського голови, чи брали б Ви участь у голосуванні?

Обов'язково буду голосувати 40,1 Не впевнений, але, скоріше за все, буду голосувати 24,4 Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму 15,5 Не буду голосувати 17,5 Важко відповісти 2,5

До другого туру виборів Одеського міського голови вийшли Микола Скорик та Геннадій Труханов. Якби другий тур виборів відбувався найближчої неділі, за кого б Ви проголосували?