Електоральні орієнтації населення Одеси у другому турі виборів міського голови [ Редактировать ]
ТОВ "Українська соціологічна група" з 5 по 8 листопада 2020 року провела вибіркове опитування населення Одеси. Всього було опитано 400 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність – багатоступінчаста, випадкова, на останньому етапі - квотна. Вибірка репрезентує доросле населення Одеси за основними демографічними ознаками. Статистична похибка не перевищує 5,0%. Метод проведення опитування - індивідуальне інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента (на дому).
Дослідження проведене на замовлення ТОВ "Інформаційне агентство "Українські Новини"".
Результати опитування
Отримані дані свідчать, що переможця на виборах Одеського міського голови у другому турі визначать голоси громадян, які на даний час ще не зробили свій остаточний вибір. Серед респондентів, які "обов’язково" братимуть участь у голосуванні, мають намір підтримати…
- Геннадія Труханова – 42,4%;
- Миколу Скорика – 35,2%.
Водночас, значна частка опитаних (18,1%) не визначилась з вибором. Чимало (4,3%) респондентів вказали, що проголосують "проти всіх".
Якби найближчої неділі відбувався другий тур виборів Одеського міського голови, чи брали б Ви участь у голосуванні?
|
Обов'язково буду голосувати
|
40,1
|
Не впевнений, але, скоріше за все, буду голосувати
|
24,4
|
Не впевнений, але, скоріше за все, не голосуватиму
|
15,5
|
Не буду голосувати
|
17,5
|
Важко відповісти
|
2,5
До другого туру виборів Одеського міського голови вийшли Микола Скорик та Геннадій Труханов. Якби другий тур виборів відбувався найближчої неділі, за кого б Ви проголосували?
|
|
Серед усіх опитаних
|
Серед респондентів, які "обов'язково" голосуватимуть
|
За Труханова Геннадія
|
35,6
|
42,4
|
За Скорика Миколу
|
29,4
|
35,2
|
Проголосував би проти всіх
|
3,6
|
4,3
|
Важко відповісти
|
15,1
|
18,1
|
Не буду голосувати
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