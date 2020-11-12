"Карантин выходного дня - еще одно свидетельство беспомощности Зе-власти" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
По мнению Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, вместо того чтобы бороться с эпидемией, Зе-правительство, похоже, решило помочь ей уничтожить бизнес и еще глубже загнать граждан Украины в нищету.
"Сегодня Кабинет министров исполнил свою угрозу и ввел "карантин выходного дня". Это решение объяснено отсутствием больничных коек, нехваткой врачей, лекарств, оборудования и стремительным распространением болезни. Такое объяснение было понятно полгода назад. Но сейчас люди не понимают, на что власть потратила время и деньги", – подчеркнул политик.
Юрий Бойко напомнил, что для борьбы с коронавирусом был создан специальный фонд и принято Постановление парламента, но деньги ушли на дороги, кино, все, что угодно, кроме медицины.
"Власть просто разбазарила деньги коронавирусного фонда. Закатала в предвыборный асфальт, раздала чиновникам. Из 39 миллиардов потраченных средств только 6,6 млрд пошло на здравоохранение", – отметил Сопредседатель оппозиционной фракции.
Юрий Бойко подчеркнул, что из-за безответственной власти страна так и остается беззащитной перед вызовами эпидемии.
"Разоряются предприниматели, уничтожаются рабочие места, беднеют украинские семьи. Экономика теряет миллиарды, растет дыра в государственном бюджете, а стратегии по выходу из экономического и эпидемического кризиса власть предложить не в состоянии", – отметил политик.
По мнению Юрия Бойко, сейчас лучшим антикризисным решением было бы отправить эту власть в отставку.
"Тогда они смогут закрыться на карантине, смотреть патриотические сериалы, вести здоровый образ жизни и кушать витамины. То есть делать ровно то, что они предлагают людям. Но самое главное – они не смогут вредить украинскому государству и украинскому народу", – резюмировал политик.
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